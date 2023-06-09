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15:17, 9 июня 2023Силовые структуры

Россиянина арестовали за двойную диверсию на железной дороге

В Челябинской области мужчину арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя УФСБ арестовал на два месяца 29-летнего жителя города Учалы Республики Башкортостан за диверсию на железнодорожных станциях. Об этом сообщает издание 74.ru.

Мужчина признал вину. Также он рассказал суду, что женат на гражданке Украины. Свою супругу он четыре года назад перевез в Россию. Детей у пары нет. Фигурант признался, что официально не трудоустроен, а на жизнь зарабатывал изготовлением детских игрушек.

По данным следствия, фигурант поджег четыре релейных шкафа на двух станциях в городе Миассе. Между станциями он передвигался на машине Daewoo Espero, в ней он хранил канистры с бензином.

Силовики выяснили, что мужчина с 2018 года дважды менял паспорта, указывая новые данные. Кроме того, в его мессенджерах нашли переписки с украинскими кураторами. Именно по их заданию он совершил поджоги.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»). Россиянину грозит до 20 лет колонии.

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    Елизавета Новикова
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