Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:58, 9 июня 2023Силовые структуры

29-летнего россиянина задержали за двойную диверсию на железной дороге

В Челябинской области задержали мужчину, поджегшего четыре релейных шкафа на ж/д станциях

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Челябинской области задержали 29-летнего жителя города Учалы Республики Башкортостан за диверсию на железнодорожных станциях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фигурант поджег четыре релейных шкафа на двух станциях в городе Миассе. Между станциями он передвигался на машине Daewoo Espero, в ней он хранил канистры с бензином.

Силовики выяснили, что мужчина с 2018 года дважды менял паспорта, указывая новые данные. Кроме того, в его мессенджерах нашли переписки с украинскими кураторами. Именно по их заданию он совершил поджоги.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом
    В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
    Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд
    Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области
    Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника
    Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров
    Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
    В Запорожье заявили о попытках ВСУ организовать новые атаки
    Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.