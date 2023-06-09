29-летнего россиянина задержали за двойную диверсию на железной дороге

В Челябинской области задержали мужчину, поджегшего четыре релейных шкафа на ж/д станциях

В Челябинской области задержали 29-летнего жителя города Учалы Республики Башкортостан за диверсию на железнодорожных станциях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фигурант поджег четыре релейных шкафа на двух станциях в городе Миассе. Между станциями он передвигался на машине Daewoo Espero, в ней он хранил канистры с бензином.

Силовики выяснили, что мужчина с 2018 года дважды менял паспорта, указывая новые данные. Кроме того, в его мессенджерах нашли переписки с украинскими кураторами. Именно по их заданию он совершил поджоги.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 281 («Диверсия») УК РФ. Задержанному грозит до 20 лет колонии.