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19:33, 13 июня 2023Силовые структуры

Российского военного осудили на пять лет за неявку в воинскую часть

В Красноярске осудили на пять лет рядового, который решил отдохнуть и ушел в самоволку

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы рядового, который не вернулся в воинскую часть и ушел в самоволку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

В профилактических целях рассмотрение дела проходило на территории одной из воинских частей края в присутствии других военных.

По данным следствия, рядовой проходил службу по контракту в Мурманской области. Решив временно отдохнуть от военной службы, в сентябре 2022 года он уехал в город Железногорск и стал там жить. В конце октября того же года его задержали полицейские.

Ранее сообщалось, что в Иркутске матроса, не вернувшегося из отпуска на службу, осудили на пять лет за самоволку.

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