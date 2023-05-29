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09:34, 29 мая 2023Силовые структуры

Российского матроса осудили на пять лет за самоволку

В Иркутске матроса, не вернувшегося из отпуска на службу, осудили на пять лет за самоволку

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии гвардии матроса Александра Леонова. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Его признали виновным в самоволке. По данным следствия, 1 февраля 2023 года он решил не возвращаться на военную службу и после отпуска без уважительных причин остался в Иркутске.

Спустя два месяца, 1 апреля, его задержали полицейские.

Ранее в апреле сообщалось, что в Краснодаре младшего сержанта лишили звания и осудили на 3,5 года за самоволку.

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    Елизавета Новикова
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