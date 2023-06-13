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00:30, 13 июня 2023Россия

В Калининграде произошел пожар на территории завода «Кварц»

В Калининграде на территории завода «Кварц» произошел пожар на площади около 1300 кв. м

Фото: @mchs39 / Telegram

В офисном здании на территории завода «Кварц» в Калининграде произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram-канале.

Сообщение о возгорании поступило вечером в понедельник, 12 июня. Загорелась кровля офисного здания на площади около 1300 квадратных метров. В 20:49 (21:49 по московскому времени) пожар локализовали. В 21:50 (22:50 по Москве) было ликвидировано открытое горение.

В ликвидации последствий происшествия приняли участие около 50 человек личного состава, задействовано 17 единиц техники, в том числе 46 человек и 13 единиц техники от МЧС России. Эвакуировано 46 человек.

12 июня в центре Москвы загорелось здание ресторана «Армения» на Тверской улице. В результате были эвакуированы около 20 гостей заведения. В помещении наблюдалось слабое задымление.

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    Марина Совина
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