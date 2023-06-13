Раскрыт правильный способ стирки полотенец

Директор Laundryheap Деян Димитров посоветовал не перегружать машину при стирке полотенец

Эксперт по стирке и генеральный директор сервиса по доставке белья из химчисток Laundryheap Деян Димитров раскрыл правильный способ стирки банных полотенец. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалист призвал не перегружать стиральную машину, поскольку в данном процессе важно, чтобы каждое изделие тщательно прополоскалось. «Для стиральной машины среднего размера загрузка семи банных полотенец — это максимум. Обязательно используйте горячую воду и обычный цикл стирки, чтобы избавиться от микробов», — предупредил он.

Кроме того, Димитров посоветовал не использовать большое количество моющего средства. По его словам, высокая концентрация данного продукта делает полотенца жесткими и колючими за счет накопления мыльных остатков. Однако вместо него можно присмотреться к альтернативе, а именно — белому уксусу и пищевой соде. Он отметил, что эти компоненты, придают изделиям мягкость как в день их покупки.

В заключение собеседник издания порекомендовал стирать полотенца каждые три раза после использования. При этом он объяснил, что при наличии сушильной машины можно ставить самую высокую температуру для придания мягкости и предотвращения пушистости.

Ранее эксперты прачечной Sleep Foundation назвали способы сохранить чистоту постельного белья надолго. Также специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю, поскольку это приводит к их быстрому износу.