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16:13, 13 июня 2023Бывший СССР

Суд отклонил иск УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра»

Минкульт Украины заявил, что суд отклонил иск УПЦ к заповеднику «Киево-Печерская лавра»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Хозяйственный суд Киева отклонил иск Украинской православной церкви (УПЦ) к государственному музею-заповеднику «Киево-Печерская лавра» по устранению препятствий священникам для проведения богослужений. Об этом заявил глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

«Суд, исследовав материалы дела, принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований УПЦ», — говорится в публикации. По словам министра, представители УПЦ не явились на судебное заседание, а также ими было подано ходатайство о переносе слушаний, которое суд отклонил как необоснованное.

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    Кристина Есикова
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