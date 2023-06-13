Россиян предупредили о возможном подорожании лекарств на 20 процентов

Лекарства в России могут подорожать на 20% из-за ограничения маркетинговых бонусов аптек

Лекарства в России могут подорожать на 15-20 процентов из-за ограничения маркетинговых бонусов аптек. Об этом со ссылкой на Альянс фармацевтических ассоциаций сообщает газета «Ведомости».

В начале мая депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ограничить размер платы за услуги по продвижению лекарств в аптечных сетях. Парламентарии объяснили это тем, что в ряде случаев маркетинговые бонусы, которые получают провизоры за реализацию товаров конкретного производителя, составляют до 30 процентов от объема продаж препарата.

Глава фракции Сергей Миронов заявил, что ограничение бонусов за продвижение лекарств до пяти процентов приведет к снижению цен, так как именно высокий размер маркетингового сбора введет к подорожанию препаратов. В пример авторы законопроекта привели продуктовые сети, в которых подобная мера уже действует. Рассмотреть идею справедливороссов собираются в осеннюю сессию в октябре 2023 года.

Представители рынка предупредили, что новые ограничения приведут к снижению прибыли. Это вызовет повышение цен на лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), или к закрытию аптек. Сейчас рентабельность аптек на 50-60 процентов зависит именно от маркетинговых бюджетов, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. За счет этих бонусов удается сдерживать рост цен для покупателей, добавил представитель «Аптеки 25». Также в зоне риска окажутся аптеки в удаленных местах и малонаселенных пунктах, которые не смогут покрывать траты на доставку лекарств, пояснили в Ассоциации независимых аптек.

После окончания пандемии коронавируса и периода высокого спроса продажи десяти крупнейших фармдистрибуторов в России за первый квартал 2023 года сократились на 11,2 процента год к году. По оценкам экспертов, совокупный объем рынка в первом квартале составил 663 миллиарда рублей. При этом аналитики рассчитывают на увеличение оборота по итогам всего года за счет возможной стабилизации доходов населения.