Оценены последствия столкновения танкеров на реке Лена

Эколог Пинаев: из-за столкновения танкеров на Лене потребуется реабилитация территории

В результате столкновения двух танкеров на реке Лена в Иркутской области и попадания бензина в воду может потребоваться реабилитация акватории и прибрежных территорий. Последствия инцидента оценил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев. Об этом сообщают «Известия».

«В настоящее время можно точно сказать, что потребуется реабилитация территории: как акватории, так и прибрежных территорий, — если нефтепродукты достигнут берега. Объем средств, который необходимо будет затратить на ликвидацию аварийного разлива нефти, может быть значительным», — отметил эксперт.

По словам Пинаева, для ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов нужно использовать сорбент. Эколог также уточнил, что при температуре выше 20 градусов Цельсия и сильном ветре бензин хорошо испаряется с поверхности воды.

О столкновении судов стало известно вечером 12 июня. Позже в сети появились видео, снятые очевидцами происшествия. На кадрах с борта одного из танкеров показан момент столкновения и видна поврежденная емкость, из которой вытекает топливо. Вскоре в Киренском районе Иркутской области был введен режим чрезвычайной ситуации.