Столкновение двух танкеров на Лене сняли на видео

Очевидцы сняли на видео столкновение двух танкеров на реке Лена в Иркутской области

Очевидцы сняли на видео столкновение двух танкеров на реке Лена в Иркутской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На кадрах показан момент столкновения с борта одного из танкеров. Позже на видео видна поврежденная емкость, из которой вытекает топливо. На данный момент на месте происшествия работают следователи.

О столкновении двух танкеров на Лене стало известно ранее. В районе поселка Алексеевска произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина. В результате в одном из судов была повреждена емкость, и бензин попал в воду.