Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:42, 12 июня 2023Россия

Столкновение двух танкеров на Лене сняли на видео

Очевидцы сняли на видео столкновение двух танкеров на реке Лена в Иркутской области

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Очевидцы сняли на видео столкновение двух танкеров на реке Лена в Иркутской области. Кадры опубликованы в Telegram-канале Shot.

На кадрах показан момент столкновения с борта одного из танкеров. Позже на видео видна поврежденная емкость, из которой вытекает топливо. На данный момент на месте происшествия работают следователи.

О столкновении двух танкеров на Лене стало известно ранее. В районе поселка Алексеевска произошло столкновение танкера ТР-901 и танкера ТР-900, перевозящего 832 тонны бензина. В результате в одном из судов была повреждена емкость, и бензин попал в воду.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Туриста из России убили в Стамбуле. Его ударили ножом за отказ отдать телефон
    Карпин раскритиковал работу арбитров РПЛ в сезоне-2022/2023
    Рогов сообщил о переходе российских военных в контратаку
    Fox потребовал от экс-ведущего Карлсона закрыть шоу в Twitter
    В Нидерландах назвали вероятные сроки обучения пилотов ВСУ полетам на F-16
    Столкновение двух танкеров на Лене сняли на видео
    Госдеп заявил о попытках выяснить подробности ареста американца Лика в Москве
    Президент Бразилии высказался о решении конфликта на Украине
    ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard
    Способного кусать людей окуня обнаружили в Балтийском море
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.