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10:33, 13 июня 2023Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали о вынесенных из неудачных отношений уроках

Пользователи Reddit признались, что неудачные романы научили их не терпеть насилие

Фото: Eric Ward / Unsplash

О самых ценных уроках, вынесенных из неудачных отношений, рассказали участники форума Reddit. Свой опыт неудачных романов они обсудили в разделе AskReddit.

Многие завсегдатаи форума, как мужчины, так и женщины, признались, что неудачные романы научили их не терпеть насилие и злоупотребление доверием, а также распознавать абьюзера еще в начале отношений.

Не терпите абьюз, думая, что они вдруг поймут, что вели себя жестоко и полюбят вас еще больше за терпение

Glass-Load1425пользовательница Reddit

Не игнорируйте тревожные звоночки, они не исчезнут со временем

ChileMonster505пользователь Reddit

Некоторые пользователи посоветовали помнить, что люди меняются и часто не рассказывают о себе многого.

Люди меняются. Иногда к лучшему, иногда к худшему, по своей воле или из-за других. Порой они не замечают сами, что изменились, порой замечают. Человек, которого вы когда-то встретили, мог быть прекрасен, но одно-единственное событие способно сделать его совершенно другим. Диагноз, уход близкого человека, потеря работы, что-то еще

BandicootSVKпользователь Reddit

Вы никогда по-настоящему не узнаете, что творится в чужой голове

majesticalexisпользователь Reddit
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Также в комментариях посоветовали не забывать, что беседы о проблемах без принятия мер — это просто жалобы.

Я выкладывала список наших проблем, а в ответ меня просто просили быть терпимее. Ничего не менялось, и мое терпение закончилось

id_drownformermaidsпользовательница Reddit

Ранее люди с онкологическими заболеваниями с форума Reddit рассказали о первых признаках рака, которые их встревожили и заставили пройти обследование. Многие признались, что первыми «звоночками» стали сильные и необъяснимые боли.

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    Александра Лисица
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