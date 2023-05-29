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10:26, 29 мая 2023Забота о себе

Люди с раком рассказали о первых встревоживших их симптомах

На Reddit люди с раком назвали необъяснимые боли среди первых симптомов болезни

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Люди с онкологическими заболеваниями с форума Reddit рассказали о первых признаках рака, которые их встревожили и заставили пройти обследование. Эти симптомы болезни они назвали в разделе AskReddit.

Многие признались, что первыми «звоночками» стали сильные и необъяснимые боли.

Три месяца сильно болела спина. Ходил в больницу раз семь, каждый раз мне говорили, что я потянул мышцу или обезвожен. Думали, наверное, что я притворяюсь, чтобы получить освобождение от школы. Мне не становилось лучше, однажды я обратился в неотложку и у меня нашли четвертую стадию рака. Главная опухоль была диаметром 16 сантиметров, росла в почке и буквально разрывала ее изнутри

IDontHaveAName99пользователь Reddit

Обратился к врачу с болью в боку, решили, что это мышечные боли. Делал рентген груди для другого дела, и он оказался достаточно обширным, чтобы показать, что в надпочечнике опухоль размером с мяч для гольфа

Defiant_Hawk_9892пользователь Reddit

Для других симптомом онкологического заболевания был сильный кашель.

Было так больно, что пришлось обратиться в неотложку. Томография показала опухоль зародышевых клеток в четвертой стадии, она находилась за грудиной и распространилась на легкие

Kakswellпользователь Reddit
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Кровь в унитазе. Не однажды, много раз в течение нескольких недель. Жена заставила пойти к врачу, меня направили к гастроэнтерологу на колоноскопию. Оказалось, это опухоль прямой кишки. Девять месяцев химиотерапии и радиотерапии, две операции, и я вышел в ремиссию

wlwhite1965пользователь Reddit

Ранее мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на трудности, с которыми им приходится сталкиваться из-за возраста. Многие признались, что их главными проблемами стали свидания, сексуальная и романтическая жизнь.

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    Александра Лисица
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