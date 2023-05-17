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19:26, 17 мая 2023Забота о себе

Мужчины за 40 пожаловались на главные проблемы своего возраста

Мужчины за 40 признались, что в этом возрасте главной проблемой становятся свидания

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на то, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Главные проблемы этого возраста они перечислили в разделе AskReddit.

Многие признались, что главными проблемами с возрастом становятся свидания, сексуальная и романтическая жизнь.

Ходить на свидания после 40 лет и 15 лет брака — это ад, врагу не пожелаю

AlpacaTowelпользователь Reddit

Секс, мой секс кончился в 43

razorbockпользователь Reddit

Немало пользователей рассказывают про плохое здоровье и грустят, что врачи воспринимают их трудности как должное.

Проблемы со здоровьем, а когда говоришь с врачом, он отвечает: конечно, в вашем возрасте это нормально

dougiebgoodпользователь Reddit

Вставать с пола

MyWifeDontKnowItsMeпользователь Reddit
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Другие мужчины признаются, что признаки старения вызывают у них подавленность.

Этот первый седой лобковый волос

edmanetпользователь Reddit

Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.

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Александра Лисица
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