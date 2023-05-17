Мужчины за 40 пожаловались на главные проблемы своего возраста

Мужчины за 40 признались, что в этом возрасте главной проблемой становятся свидания

Мужчины старше 40 лет с форума Reddit пожаловались на то, с какими трудностями им приходится сталкиваться. Главные проблемы этого возраста они перечислили в разделе AskReddit.

Многие признались, что главными проблемами с возрастом становятся свидания, сексуальная и романтическая жизнь.

Ходить на свидания после 40 лет и 15 лет брака — это ад, врагу не пожелаю AlpacaTowel пользователь Reddit

Секс, мой секс кончился в 43 razorbock пользователь Reddit

Немало пользователей рассказывают про плохое здоровье и грустят, что врачи воспринимают их трудности как должное.

Проблемы со здоровьем, а когда говоришь с врачом, он отвечает: конечно, в вашем возрасте это нормально dougiebgood пользователь Reddit

Вставать с пола MyWifeDontKnowItsMe пользователь Reddit

Другие мужчины признаются, что признаки старения вызывают у них подавленность.

Этот первый седой лобковый волос edmanet пользователь Reddit

Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили, какими смешными фразами собственного сочинения пользуются при подкатах к девушкам. Многие предложили во время флирта смешить женщин непристойными шутками на грани, намекающими на сексуальные отношения.