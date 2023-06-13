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10:20, 13 июня 2023Среда обитания

Синоптик анонсировал наступление «настоящего» лета

Синоптик Вильфанд анонсировал наступление «настоящего» лета на этой неделе в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

В Москве на этой неделе наступает «настоящее» лето. Об этом заявил метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прогнозом погоды он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Ситуация нестандартная: воздушные массы по-прежнему идут холодные с северо-востока. Казалось бы, тепло должно поступать, если меняется адвекция, перенос воздушных масс, но ничего подобного. Воздушные массы будут перемещаться с северо-востока, но они трансформируются за счет солнечного тепла (солнечные лучи очень насыщены энергией). Быстрый прогрев подстилающей поверхности, передача тепла в определенный слой воздуха приведет к потеплению», — рассказал специалист.

Во вторник, 13 июня, температура в столице будет в районе 22-23 градусов тепла, сообщил синоптик. Завтра ожидается уже от 24 до 26 градусов. В четверг и пятницу в Москве температура достигнет 26-28 градусов, а по области поднимется до плюс 29.

Будет переменная облачность без дождей, голубое небо и яркое солнце. Замечательное лето. Температурный фон завтра на 1-2 градуса выше нормы, с четверга на 3 градуса

Роман Вильфандсиноптик

Вместе с тем Вильфанд предупредил москвичей об опасности ультрафиолета и призвал быть внимательными.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в 11 регионах России. По его словам, заморозки ожидаются в Томской, Новосибирской, Кемеровской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Иркутской областях, а также в Татарстане, Башкортостане и Пермском крае.

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    Екатерина Смирная
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