Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:01, 13 июня 2023Бывший СССР

Беглому российскому летчику разрешили жить в Литве

Беглому российскому летчику Мишову разрешили жить в Литве до получения убежища

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российскому летчику Дмитрию Мишову, бежавшему за границу, разрешили жить в Литве, где он ранее подал прошение об убежище. Об этом сообщает «Интерфакс».

Департамент миграции Литвы позволил ему самостоятельно выбрать место проживания в стране. Литовские власти уже вручили лейтенанту Мишову соответствующие документы. Отмечается, что Мишов может проживать в Литве в ожидании рассмотрения Департаментом миграции его прошения об убежище.

В ходе спецоперации беглый летчик, как он сам заявлял, перевозил грузы на транспортном вертолете Ми-26. Затем Мишов бежал и незаконно попал в Литву через внутреннюю границу Европейского союза.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения российским экипажем вертолета Ка-52 боевой бронированной машины украинских войск на запорожском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили Leopard и Bradley. Почему западная техника пока не помогает ВСУ в контрнаступлении?
    Путин подписал закон о смягчении мер пресечения для бизнесменов и топ-менеджеров
    Мост между российскими регионами «смыло» водой
    Пассажирка с аллергией провела полет в туалете самолета из-за ошибки стюардессы
    В ДНР вернулись 13 бойцов из украинского плена
    Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации
    Беглому российскому летчику разрешили жить в Литве
    В Польше заявили о необходимости наладить отношения с Россией
    МИД Литвы призвал НАТО улучшить планы по обороне стран Балтии
    В России начнут допускать к физкультуре только детей со справками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.