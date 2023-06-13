Беглому российскому летчику разрешили жить в Литве

Беглому российскому летчику Мишову разрешили жить в Литве до получения убежища

Российскому летчику Дмитрию Мишову, бежавшему за границу, разрешили жить в Литве, где он ранее подал прошение об убежище. Об этом сообщает «Интерфакс».

Департамент миграции Литвы позволил ему самостоятельно выбрать место проживания в стране. Литовские власти уже вручили лейтенанту Мишову соответствующие документы. Отмечается, что Мишов может проживать в Литве в ожидании рассмотрения Департаментом миграции его прошения об убежище.

В ходе спецоперации беглый летчик, как он сам заявлял, перевозил грузы на транспортном вертолете Ми-26. Затем Мишов бежал и незаконно попал в Литву через внутреннюю границу Европейского союза.

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