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12:56, 12 июня 2023Россия

Российские вертолеты разбили бронированную машину ВСУ и попали на видео

Минобороны показало кадры, как Ка-52 ВКС РФ разбил бронированную машину ВСУ в Запорожье

Минобороны показало кадры уничтожения российским экипажем вертолета Ка-52 боевой бронированной машины украинских войск на запорожском направлении. Запись публикуется в Telegram-канале РИА Новости.

На видео представлены кадры с бортового прицельного комплекса вертолета Ка-52. Российский экипаж приготовился к пуску ракеты и следил за движением машины ВСУ.

На записи также видно, как прицел наводится на объект, после чего уже производится удар. «Прямое попадание!» — заявил один из российских военных, когда бронемашина загорелась посреди поля. После этого видео заканчивается.

Ранее удалось записать на видео уничтожение бронированной техники военных Украины российскими вертолетами Ка-52 на запорожском направлении. В ролике было видно, как экипажи армейской авиации наносят удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники ВСУ. В Минобороны также отметили, что после этого остальные бронированные машины попытались рассредоточиться.

В начале июня также появились кадры уничтожения украинского танка вертолетом Ка-52. Уточнялось, что это произошло на южнодонецком направлении. «Не снижайся пока... Есть! Уходим», — сказал на записи один из членов экипажа.

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    Варвара Кошечкина
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