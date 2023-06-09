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12:36, 9 июня 2023Россия

Появились кадры уничтожения танка ВСУ вертолетом Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ вертолетом Ка-52

Появилось видео уничтожения российским вертолетом Ка-52 танка Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставленного Западом, на южнодонецком направлении. Соответствующую запись опубликовало Минобороны России.

На кадрах, снятых с борта боевого воздушного судна, виден силуэт танка. Вертолет выпускает ракету, которая по неровной траектории долетает до танка и поражает его.

«Не снижайся пока... Есть! Уходим», — говорит один из членов экипажа.

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Ранее Минобороны показало на видео, как экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 ВКС России высокоточными управляемыми ракетами уничтожили бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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