Уничтожение техники ВСУ российскими вертолетами Ка-52 попало на видео

Минобороны показало уничтожение техники ВСУ российскими вертолетами Ка-52

Уничтожение бронированной техники военных Украины российскими вертолетами Ка-52 попало на видео. Запись, представленная Минобороны России, оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

По данным оборонного ведомства, российские экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 уничтожили машины Вооруженных сил Украины на запорожском направлении. На записи видно, как экипажи армейской авиации наносят удар управляемыми ракетами по колонне бронетехники Украины.

В Минобороны также отметили, что после этого остальные бронированные машины попытались рассредоточиться. При этом составы ВСУ не успели скрыться от российских военных и также были уничтожены экипажами Ка-52.

В начале июня также появились кадры уничтожения украинского танка вертолетом Ка-52. Уточнялось, что это произошло на южнодонецком направлении. «Не снижайся пока... Есть! Уходим», — сказал на записи один из членов экипажа.

Ранее на видео удалось снять момент уничтожения танка немецкого производства Leopard 2A6 дроном-камикадзе «Ланцет». Leopard 2A6 также был разбит на запорожском направлении.