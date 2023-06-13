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15:07, 13 июня 2023Моя страна

Стала известна победительница конкурса «Уральская краса — длинная коса»

KP.RU: победительницей конкурса «Уральская краса — длинная коса» стала Марина Кузнецова

Фото: Алексей Булатов / «Комсомольская правда-Урал»

Победительницей конкурса «Уральская краса — длинная коса», прошедшего в Екатеринбурге, стала 35-летняя Марина Кузнецова. Об этом стало известно KP.RU.

Финал конкурса прошел в День России в понедельник, 12 июня, в торгово-развлекательном центре Veer Mall. «Я счастлива! Сбылась моя детская мечта, — заявила со сцены победительница».

Отмечается, что длина волос конкурсантки — 121 сантиметр. Организатор мероприятия сообщила, что у большинства членов жюри не было сомнений, чтобы проголосовать за новую обладательницу короны.

«Она такая харизматичная, танцевала хорошо, красиво улыбалась, просто была счастливой, — подчеркнула Степура. — В общем, всех очаровала! И коса, конечно, хороша — почти до пола».

Ранее сообщалось, что в Сочи 12 июня прошла парусная регата в честь Дня России. Приуроченное к празднику мероприятие было проведено в Хостинском районе популярного курортного города. Уточняется, что в Черное море вышли свыше 15 яхт. Все они водрузили на мачты российский флаг.

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    Фариза Бацазова
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