Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:48, 13 июня 2023Моя страна

В Сочи прошла приуроченная ко Дню России парусная регата

Администрация Сочи: в городе 12 июня прошла парусная регата в честь Дня России

Фото: Администрация города Сочи

В Сочи в понедельник, 12 июня, прошла парусная регата в честь Дня России. Об этом говорится на сайте администрации популярного курортного города.

Приуроченное к празднику мероприятие было проведено в Хостинском районе. Отмечается, что в Черное море вышли свыше 15 яхт. Все они водрузили на мачты российский флаг.

«Яхты финишировали в акватории Приморской набережной в Центральном районе курорта», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в День России в культурном центре «Сайдаш» в Казани пройдет чемпионат по лепке цветов из полимерной глины, на котором мастерицы из Татарстана и других регионов страны установят два мировых рекорда — соберут самый большой букет ландышей из полимерной глины и самый большой флаг России из роз ручной работы.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили Leopard и Bradley. Почему западная техника пока не помогает ВСУ в контрнаступлении?
    Укушенный родственником мужчина едва не лишился ноги
    Путин подписал закон о смягчении мер пресечения для бизнесменов и топ-менеджеров
    Мост между российскими регионами «смыло» водой
    Пассажирка с аллергией провела полет в туалете самолета из-за ошибки стюардессы
    В ДНР вернулись 13 бойцов из украинского плена
    Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации
    Беглому российскому летчику разрешили жить в Литве
    В Польше заявили о необходимости наладить отношения с Россией
    В России начнут допускать к физкультуре только детей со справками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.