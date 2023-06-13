В Сочи прошла приуроченная ко Дню России парусная регата

Администрация Сочи: в городе 12 июня прошла парусная регата в честь Дня России

В Сочи в понедельник, 12 июня, прошла парусная регата в честь Дня России. Об этом говорится на сайте администрации популярного курортного города.

Приуроченное к празднику мероприятие было проведено в Хостинском районе. Отмечается, что в Черное море вышли свыше 15 яхт. Все они водрузили на мачты российский флаг.

«Яхты финишировали в акватории Приморской набережной в Центральном районе курорта», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в День России в культурном центре «Сайдаш» в Казани пройдет чемпионат по лепке цветов из полимерной глины, на котором мастерицы из Татарстана и других регионов страны установят два мировых рекорда — соберут самый большой букет ландышей из полимерной глины и самый большой флаг России из роз ручной работы.