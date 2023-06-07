В Казани в День России соберут самый большой флаг страны из роз ручной работы

В Казани в День России пройдет чемпионат по лепке цветов из полимерной глины

В День России, 12 июня, в культурном центре «Сайдаш» в Казани пройдет чемпионат по лепке цветов из полимерной глины. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что на нем мастерицы из Татарстана и других регионов страны установят два мировых рекорда. Так, участники соревнований соберут самый большой букет ландышей из полимерной глины и самый большой флаг России из роз ручной работы.

«Для гостей также проведут бесплатные мастер-классы от экспертов области, — говорится в сообщении. — Запланированы и круглые столы, где обсудят будущее полимерной флористики и особенности обучения лепке детей».

Более того, в культурном центре откроется выставка цветов из полимерной глины. Посетить ее горожане и гости столицы Татарстана смогут до 19 июня.

Ранее в июне стало известно, что в Казани летом пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Участники ярмарки смогут найти востребованную профессию и узнать о возможностях современной службы занятости.