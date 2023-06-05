В Татарстане пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Казани летом пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Казани летом пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что мероприятие пройдет в столице Татарстана 23 июня. Участники ярмарки смогут найти востребованную профессию и узнать о возможностях современной службы занятости.

«На ярмарке у соискателей будет возможность лично пообщаться с представителями компаний, спланировать карьеру или обучение, узнать о господдержке при трудоустройстве», — говорится в сообщении.

Более того, участники мероприятия также смогут бесплатно побывать на различных мастер-классах и тренингах.

Ранее в июне стало известно, что в Казани собираются создать сквер с атмосферой старого города. Новая благоустроенная территория должна появиться неподалеку от старинного дома на улице Волкова, который был отреставрирован в 2022 году.