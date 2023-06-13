Жена худеющего Джигана раскрыла его вес

Жена худеющего рэпера Джигана Оксана Самойлова заявила, что он весит 111,2 килограмма

Жена худеющего рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла его вес. Соответствующее сторис появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша указала, что, по состоянию на 8 июня, масса тела ее супруга составляла 111,2 килограмма. На размещенных кадрах музыкант позировал на весах, а также позволил избраннице измерить окружность талии, которая равнялась 102 сантиметрам.

При этом бизнесвумен отметила, что в течение трех дней музыкант проходил детокс-программу. «С сегодняшнего дня будет пить соки, а не пиво», — заявила Самойлова мужу 5 июня, когда мужчина весил 113,4 килограмма.

В мае Оксана Самойлова рассказала о «жесточайшей» диете Джигана. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала рядом с супругом, заявив, что он похудел благодаря новому режиму питания.