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01:52, 13 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об ударе российских бомбардировщиков по Украине

RusVesna: стратегически бомбардировщики Ту-95 наносят удар по Украине из Каспийского моря
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Стратегически бомбардировщики Ту-95МС наносят удар по Украине из Каспийского моря. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По данным канала, самолеты вышли на пусковой рубеж. Запуски производятся из Каспийского моря. «Ожидаемое время подлета ракет — плюс-минус 03:00, сообщают вражеские ресурсы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что артиллеристы 68-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили редкий образец техники НАТО — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Stormer — на угледарском направлении. На кадрах видно, как боевая машина на большой скорости едет по краю поля, а потом пытается скрыться в лесном массиве, после чего на ее месте виден взрыв.

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    Марина Совина
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