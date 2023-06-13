Лукашенко назвал белорусский режим святой диктатурой

Президент Белоруссии Лукашенко назвал свой режим святой диктатурой в сравнении с США

Никто не выступит против американской «государственной машины», если итоги президентских выборов в США сфальсифицируют. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова цитирует БЕЛТА.

Политику задали вопрос о шансах экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа победить на выборах 2024 года. В ответ он поставил под сомнение прозрачность голосования в этой стране и назвал свой политический режим святой диктатурой.

«Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша диктатура святая по сравнению с их демократическими выборами», — сказал Лукашенко.

Месяцем ранее он пригрозил устроить «железную диктатуру» чиновникам, если те не повысят качество управления на местах. Глава государства остался недоволен качеством расходования бюджета и неэффективной работой губернаторов.