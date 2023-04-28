Лукашенко заявил о необходимости «железной диктатуры» для дисциплины чиновников в регионах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал региональным чиновникам «железную диктатуру» в вопросах их дисциплины. Об этом он высказался в ходе рабочей поездки в Гомельскую область, передает БЕЛТА.

По его словам, такая необходимость возникает в связи с низким качеством управления хозяйством на местах. «Наступает железная диктатура. Засиделись в Минске. В Гродно проводим совещание — полный отрыв правительства от губернаторов», — заявил Лукашенко.

В качестве примера глава республики упомянул низкие темпы мелиорации и неэффективное расходование выделенных на нее бюджетных средств. «Надо ускоряться, сегодня эту копейку вырвали тремя пальцами, а завтра может не быть. И под ответственность руководителей... Железная должна быть дисциплина», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко призвал чиновников действовать без волокиты и бюрократизма, пригрозив им топором. «Чтобы не было так… Пока не рубанет президент топором кому-то по голове или голову не снесет, решения вопроса нет», — пояснил политик.