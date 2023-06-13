Лукашенко рассказал о желании проукраинских наемников жить при его диктатуре

Лукашенко заявил, что белорусские наемники из полка Калиновского хотят вернуться на родину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские наемники из Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы вернуться на родину и жить при его диктатуре. Слова главы государства передает агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Говорят — полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня. Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить"», — рассказал Лукашенко, добавив, что наемникам не дают вернуться заградотряды.

По его словам, наемников отправляют на фронт или в Белоруссию для совершения диверсий, за что им не будет прощения. «За это они будут отвечать», — заключил президент.

Ранее Лукашенко поставил под сомнения прозрачность президентских выборов в США, оценивая шансы Дональда Трампа на победу в голосовании. «Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша диктатура святая по сравнению с их демократическими выборами», — сказал он.