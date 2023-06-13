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13:21, 13 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о желании проукраинских наемников жить при его диктатуре

Лукашенко заявил, что белорусские наемники из полка Калиновского хотят вернуться на родину

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские наемники из Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы вернуться на родину и жить при его диктатуре. Слова главы государства передает агентство БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Говорят — полк Калиновского. Там меньше двухсот человек, уже, может, и сто сегодня. Они в шоке: "Хочу вернуться. Я в диктатуре буду жить"», — рассказал Лукашенко, добавив, что наемникам не дают вернуться заградотряды.

По его словам, наемников отправляют на фронт или в Белоруссию для совершения диверсий, за что им не будет прощения. «За это они будут отвечать», — заключил президент.

Ранее Лукашенко поставил под сомнения прозрачность президентских выборов в США, оценивая шансы Дональда Трампа на победу в голосовании. «Вы знаете, как проводятся выборы в США. Это ужас! Наша диктатура святая по сравнению с их демократическими выборами», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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