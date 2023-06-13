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13:35, 13 июня 2023Мир

Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ

Макрон допустил, что контрнаступление ВСУ приведет к началу переговоров с Россией

Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к началу переговорного процесса с Россией. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, его цитирует агентство Bloomberg.

«Мы надеемся, что контрнаступление окажется как можно более успешным, чтобы после него начались переговоры с выгодных позиций», — сказал французский лидер, отметив, что поддержка европейскими странами Киева будет осуществляться «столько, сколько потребуется».

Макрон также оценил сроки украинского контрнаступления. По его словам, «наступление должно продлиться несколько недель или месяцев».

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники отмечала, что западные чиновники считают, что украинские военные не смогут вытеснить российские войска до границ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Однако публично власти стран Запада оставляют за Киевом оценку успешности контрнаступления.

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    Глеб Бажуткин
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