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17:16, 13 июня 2023Моя страна

В башкирском заповеднике родился детеныш марала

В Башкирском государственном заповеднике родился детеныш благородного оленя

Фото: Cтраница Башкирского заповедника во «ВКонтакте»

В Башкирском государственном заповеднике родился детеныш благородного оленя марала. Об этом сообщает издание «Выбор» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«На днях в вольере, где содержатся маралы, родился мараленок. Малыш всем телом старательно прижимается к земле и не издает ни звука. Старается не выдать свое месторасположение. Матери с особой тщательностью прячут своих детенышей от посторонних глаз в траве», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что по достижении одного года молодых маралов выпускают на волю, пока они не привыкли к содержанию в вольерах. Они сливаются с популяцией и адаптируются к дикой среде.

Ранее Керженский заповедник в Нижегородской области показал первое потомство вольных северных оленей. Детеныши родились у трехлетней Весты и двухлетней Дианы в мае. В вольерах тоже появилось потомство: 20 мая олененок родился у Двины, а 21 мая — у Лены и Вишенки. Ожидается рождение малышей еще у двух самок.

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    Сергей Истомин
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