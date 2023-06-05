Керженский заповедник показал первое потомство вольных северных оленей

Керженский заповедник в Нижегородской области показал первое потомство северных оленей

У вольных северных оленей в Керженском заповеднике в Нижегородской области появилось первое потомство. Публикация об этом появилась в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

Детеныши родились у трехлетней Весты и двухлетней Дианы в мае. Сотрудники заповедника узнали о потомстве из записей фотоловушек. На шее Весты закрепили датчик для слежки за перемещениями самок с детенышами.

В вольерах тоже появилось потомство: 20 мая олененок родился у Двины, а 21 мая — у Лены и Вишенки. Ожидается рождение малышей еще у двух самок.

Ранее сообщалось, что в Узон-Гейзерном районе Кроноцкого заповедника на Камчатке с 1 по 30 июня проведут месяц тишины, чтобы не беспокоить медведей в период размножения и птиц в период откладывания яиц. Это поможет не нарушать важные репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедника.