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15:10, 1 июня 2023Моя страна

В Кроноцком заповеднике на Камчатке создадут тишину для медведей

В Кроноцком заповеднике на Камчатке начался месячник тишины для медведей

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Узон-Гейзерном районе Кроноцкого заповедника на Камчатке с 1 по 30 июня проведут месяц тишины, чтобы не беспокоить медведей в период размножения. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Экскурсанты должны будут получать разрешение на посещение района, решение о выдаче будет приниматься в день проведения экскурсии до 10:30 утра с учетом оперативной обстановки в районе экскурсионной тропы. Количество вертолётных экскурсий сократится до одной единовременно.

Сотрудники заповедника регулярно встречают медведей разного пола и возраста в долине реки Гейзерной — хищники из любопытства приходят на кордон «Долина гейзеров», отдыхают возле троп экскурсионного маршрута, гуляют по березняку и появляются на склоне Витраж. Во время брачного периода они могут быть агрессивны к посторонним.

«Я каждый день вижу в Долине примерно с десяток медведей. И это могут быть разные звери. Среди них всегда присутствуют одна-две гонные пары. Сегодня вдалеке видела медведицу с двумя лончаками (медвежатами-двухлетками), они убегали от кого-то, скорее всего, от агрессивно настроенного взрослого самца», – рассказала государственный инспектор Лиана Варавская.

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В заповеднике отметили, что важно не тревожить не только медведей, создающих брачные пары, но и птиц, которые откладывают яйца, иногда так же вблизи экскурсионных троп. Это поможет не нарушать важные репродуктивные процессы в жизни обитателей заповедника — потеря шанса на воспроизведение потомства в этом году может негативно отразиться на популяции в будущем, в том числе и на краснокнижных видах.

Медведи в Кроноцком заповеднике начали просыпаться в конце апреля — первого хищника заметили 29 числа. В связи с этим жителей и гостей Камчатки призвали быть осторожнее на маршрутах и не отправляться на природу поодиночке. Для отпугивания диких зверей советуют брать с собой фальшфайеры.

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    Сергей Истомин
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