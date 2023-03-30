На Камчатке начали просыпаться медведи

В Кроноцком государственном заповеднике на Камчатке проснулся первый медведь

Сотрудники Кроноцкого государственного заповедника встретили первого проснувшегося от зимней спячки медведя. Об этом сообщается на сайте организации.

«Мы возвращались на кордон "Кроноки" с полевого стационара и за несколько километров до дома увидели медвежьи следы, спускавшиеся с приморской террасы. Следы уже были подтаявшие, вероятно, спустился он еще вчера, но далеко не ушел — медведь лежал в сотне метров в зарослях ольхи», — рассказала о встрече в среду, 29 августа, инспектор Анна Елисеева.

Девушка добавила, что успела сделать несколько снимков животного и поспешила оставить его в одиночестве. Отмечается, что массовый выход бурых медведей из берлог на Камчатке начинается в середине апреля, однако в марте могут появляться одиночные взрослые самцы. Медведицы с медвежатами покидают зимние убежища последними, в конце мая-июне, когда сходит снег.

В связи с началом пробуждения медведей сотрудники заповедника призвали жителей и гостей Камчатки быть осторожнее на зимних маршрутах и не отправляться на природу поодиночке. Для отпугивания диких зверей советуют брать с собой фальшфейеры.

Ранее в марте фотоловушка национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае сняла первый «весенний танец» гималайского медведя, проснувшегося после зимней спячки. На видео животное активно подвигалось у ствола: потерлось носом о кору носом и спиной и встало на задние лапы.