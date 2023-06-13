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12:39, 13 июня 2023Экономика

Курс доллара поднялся до максимума за год

Курс доллара на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже во вторник, 13 июня, курс доллара вырос до максимальной более чем за год отметки. Валюта превысила 84 рубля впервые с 4 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке американская валюта достигала отметки в 84,15 рубля. На момент написания материала курс немного опустился, до 83,88 рубля. Параллельно рекордно растет курс евро — валюта поднялась в цене почти до 91 рубля. На максимуме курс евро составлял 90,9 рубля.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта продолжает слабеть с начала мая. За этот период по отношению к доллару и евро рубль изменился в цене почти на 10 процентов.

Аналитики связывают динамику с рядом факторов, таких как нестабильная ситуация на рынке нефти, а также обострение геополитических рисков. Кроме того, на курсе рубля негативно сказываются данные о дефиците бюджета России, падении доходов от экспорта. При этом тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, предупреждают специалисты.

Эксперты из Альфа-банка прогнозируют, что курс рубля к концу лета может опуститься вплоть до 90 рублей за доллар.

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    Мария Грушко
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