Курс евро вырос до максимума за полтора месяца

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля

В ходе торгов на Московской бирже 13 июня курс евро поднялся до максимальной отметки за полтора месяца, превысив 90 рубля впервые с 28 апреля. Доллар в начале дня торгуется выше 83 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке европейская валюта достигала 90,07 рубля, а американская — 83,28 рубля. По состоянию на 10:18 по московскому времени курс евро скорректировался до 89,7 рубля, а доллар опустился до 83,05 рубля.

Российская валюта продолжает слабеть с начала мая. При этом тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, предупреждают специалисты. В текущем месяце на курсе рубля негативно сказываются данные о дефиците бюджета России, падении доходов от экспорта и сохраняющихся низких ценах на нефть и газ.

На фоне валютных ограничений Центробанка курсы определяются размером экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, и расходов на импорт. Ранее директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков допустил, что в текущих условиях к концу года можно будет представить реальной цифру 85 рублей за доллар и выше. «Если мировая экономика и экономика Китая не покажут позитивные тенденции, мы можем вернуться и к максимуму прошлого года», — подчеркнул он.