Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:21, 13 июня 2023Экономика

Курс евро вырос до максимума за полтора месяца

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с 28 апреля

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже 13 июня курс евро поднялся до максимальной отметки за полтора месяца, превысив 90 рубля впервые с 28 апреля. Доллар в начале дня торгуется выше 83 рублей, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке европейская валюта достигала 90,07 рубля, а американская — 83,28 рубля. По состоянию на 10:18 по московскому времени курс евро скорректировался до 89,7 рубля, а доллар опустился до 83,05 рубля.

Курс доллара от TradingView

Российская валюта продолжает слабеть с начала мая. При этом тенденция вряд ли изменится в ближайшее время, предупреждают специалисты. В текущем месяце на курсе рубля негативно сказываются данные о дефиците бюджета России, падении доходов от экспорта и сохраняющихся низких ценах на нефть и газ.

На фоне валютных ограничений Центробанка курсы определяются размером экспортных доходов, в первую очередь нефтегазовых, и расходов на импорт. Ранее директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков допустил, что в текущих условиях к концу года можно будет представить реальной цифру 85 рублей за доллар и выше. «Если мировая экономика и экономика Китая не покажут позитивные тенденции, мы можем вернуться и к максимуму прошлого года», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости
    Стала известна причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре
    Полиция начала поиск неизвестного за поджог релейного шкафа в Подмосковье
    В Молдавии раскрыли судьбу оппозиционных депутатов после запрета партии «Шор»
    22 американских военных пострадали в Сирии
    Мужчины и женщины рассказали о вынесенных из неудачных отношений уроках
    Раскрыты преимущества дополнительного воздушного коридора на юг России
    В ФРГ признали невозможность замены уничтоженных на Украине танков
    В Запорожской области заявили о стягивании резервов ВСУ в регион
    Драка пассажира метро с контролерами попала на видео
    Курс евро вырос до максимума за полтора месяца
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.