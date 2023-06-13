В России оценили идею возрождения молочной кухни

Депутат Бессараб поддержала идею возрождения молочной кухни в России

Возрождение молочной кухни в России — это хорошая идея, которая сегодня является необходимой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что в Совете Федерации обсудили возрождение института молочной кухни во всех регионах страны. Об этом сообщают «Известия».

«Молочная кухня — это не всегда удобно в части хранения, но это настоящая продукция, а не сухие смеси. С приходом на российский рынок сухих смесей из других стран было принято считать, что они в чем-то полезнее. Но ничего не может заменить настоящего молока», — убеждена Бессараб.

Депутат напомнила, что раньше в кухнях детского питания было предусмотрено даже материнское молоко.

По тем или иным причинам не каждая мать имеет возможность кормить своего ребенка. В этих случаях получать материнское молоко от другой кормилицы — это то необходимое, что нужно ребенку для развития и здоровья Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Я считаю, что возрождение молочной кухни было бы бесценным. К тому же сегодня возможность сохранения таких продуктов питания для малышей гораздо выше, чем раньше. Если раньше родители приезжали заранее на молочную кухню с тем, чтобы взять продукцию, и пытались быстрее довезти ее до дома, чтобы ничего не испортилось, то сегодня есть возможность более долгосрочного хранения», — заключила парламентарий.

Ранее Бессараб сообщила, что россияне могут потерять пособие на ребенка при ряде условий. Депутат предупредила о риске потери пособия на ребенка при отсутствии повторного заявления на выплату, которое необходимо подать через год. По ее словам, в льготе могут отказать, если доход семьи изменился или ребенок вырос.