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07:59, 12 июня 2023Экономика

Россиян предупредили о риске потери пособия на ребенка

Депутат Бессараб заявила о риске потери пособия на ребенка при отсутствии заявления

Фото: Unsplash

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут потерять пособие на ребенка при ряде условий. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Бессараб предупредила россиян о риске потери пособия на ребенка при отсутствии повторного заявления на выплату, которое необходимо подать через год. По ее словам, в льготе могут отказать, если доход семьи изменился или ребенок вырос.

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«Пособия устанавливаются на 12 месяцев. Пока этот срок не прошел, семья пользуется пособием. Спустя 12 месяцев они подают новое заявление. Если этого не сделать, выплата прекращается. Это касается единого пособия и всех остальных пособий на детей. Сейчас порядок таков, потому что доход семьи может измениться, ребенок может вырасти», — объяснила депутат.

По словам политика, получать пособие станет проще, поскольку появились единые сроки выплат. Если заявление было подано в мае, то средства начислят 5 июня. Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что с 2024 года размер пособий по уходу за ребенком вырастет до 49 тысяч рублей, в 2025 году — до 66 тысяч рублей.

Ранее Бессараб высказалась против введения сертификата для новорожденного. По ее мнению, подобная идея является неактуальной.

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    Марина Совина
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