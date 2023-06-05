В Госдуме высказались против введения сертификата для новорожденного

Депутат Бессараб сочла идею сертификата для новорожденного неактуальной

Идея введения сертификата для новорожденного в семьях с доходом ниже двух прожиточных минимумов не является актуальной, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением депутат поделилась с «Лентой.ру».

Ранее о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму сообщили в ЛДПР. Согласно инициативе, сертификат можно будет потратить на предметы первой необходимости для младенцев, например, коляску, кровать, пеленальный стол и так далее. Его номинальная стоимость будет устанавливаться правительством каждый год, исходя из средних цен на товары для новорожденных российского производства.

Текущая поддержка государства

«При наличии такой проблемы, когда у семьи нет дохода в размере двух и более прожиточных минимумов на члена семьи, она имеет право расходовать средства материнского семейного капитала и параллельно получать единое ежемесячное пособие. Поэтому, наверное, здесь не имеет смысла изобретать велосипед», — высказалась Бессараб. Она напомнила, что материнский капитал ежегодно индексируется в соответствии с уровнем инфляции.

Депутат обратила внимание, что по состоянию на 1 мая текущего года 370 тысяч российских семей, независимо от доходов, получили от государства пособие по родовым сертификатам на сумму 22 909 рублей. На эти цели было потрачено 8,8 миллиарда рублей. Как правило, эту выплату семьи тратят на приобретение пеленок, бутылочек, сосок, колясок и других необходимых вещей для новорожденного, сказала собеседница «Ленты.ру».

Кроме того, сейчас российские семьи начинают получать единое ежемесячное пособие задолго до рождения малыша, на этапе постановки на учет женщины на ранних сроках беременности, если она нуждается в поддержке государства. По словам парламентария, это пособие устанавливается в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте. После рождения малыша российские семьи, имеющие доход ниже одного прожиточного минимума, получают поддержку государства в размере 50, 75, 100 процентов прожиточного минимума на ребенка.

Максимальное стопроцентное пособие в размере прожиточного минимума ребенка при этом предоставляется семье, если при получении 75 процентов она не выходит на доходы по одному прожиточному минимуму на члена семьи, пояснила Бессараб.

За чертой бедности

«Но, к сожалению, у нас есть проблема. Несмотря на то, что 10 миллионов российских семей с детками получают единое пособие ежемесячно, несмотря на то, что на эти цели в бюджете заложены достаточно большие средства, Счетной палатой установлено, что из всех семей с детками, кто получает 100 процентов пособия, только 25 процентов переступают черту бедности, а 75 процентов-получателей продолжают находиться за чертой», — поделилась парламентарий.

На текущий момент Госдума совместно с Минтрудом работает над тем, чтобы устранить этот недостаток, сообщила депутат. «Мы работаем над тем, чтобы изменить глубину бедности такой семьи, чтобы помочь всеми возможными методами, может, социальным контрактом, поддержкой в трудоустройстве, возможным увеличением в дальнейшем индивидуального пособия. Это та задача, которую поставил президент», — подытожила она.

В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин дал поручения правительству по поддержке семей с детьми. Он призвал поддерживать регионы при выплатах в связи с рождением и воспитанием ребенка.