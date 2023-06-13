Звезда «Битвы экстрасенсов» словами «впадлу думать» объяснила популярность шоу

Джебисашвили из «Битвы экстрасенсов» словами «впадлу думать» объяснила популярность шоу

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Лина Джебисашвили объяснила востребованность проекта у россиян тем, что они привыкли списывать свои проблемы на потусторонние явления вместо того, чтобы решать их. На эту тему она высказалась в «Шоу Воли», выпуск которого доступен на Rutube.

Джебисашвили заявила, что шоу об экстрасенсах популярны, так как людям сегодня «впадлу думать» и они обленились. По словам звезды проекта, она уверена, что люди сами могут решать все свои проблемы, однако зачастую публика считает иначе.

«Людям интересно, чтобы за них сделали. И они в этой всей истории варятся, [считают,] что если муж изменил, это точно не я стремная, а проклятье Ленка-соседка сделала», — добавила гостья «Шоу Воли».

Лина Джебисашвили (настоящее имя — Ангелина) участвовала в 23 сезоне «Битвы экстрасенсов», где дошла до финала. После этого она снималась в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Ранее стало известно, что спецназ задержал в Москве победителя 13 сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков), подозреваемого в попытке вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК). Участник телепроекта отверг связи с РДК призвал следствие разобраться в ситуации.