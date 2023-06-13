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11:03, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Звезда «Битвы экстрасенсов» словами «впадлу думать» объяснила популярность шоу

Джебисашвили из «Битвы экстрасенсов» словами «впадлу думать» объяснила популярность шоу

Кадр: Шоу Воли / ТНТ / Rutube

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Лина Джебисашвили объяснила востребованность проекта у россиян тем, что они привыкли списывать свои проблемы на потусторонние явления вместо того, чтобы решать их. На эту тему она высказалась в «Шоу Воли», выпуск которого доступен на Rutube.

Джебисашвили заявила, что шоу об экстрасенсах популярны, так как людям сегодня «впадлу думать» и они обленились. По словам звезды проекта, она уверена, что люди сами могут решать все свои проблемы, однако зачастую публика считает иначе.

«Людям интересно, чтобы за них сделали. И они в этой всей истории варятся, [считают,] что если муж изменил, это точно не я стремная, а проклятье Ленка-соседка сделала», — добавила гостья «Шоу Воли».

Лина Джебисашвили (настоящее имя — Ангелина) участвовала в 23 сезоне «Битвы экстрасенсов», где дошла до финала. После этого она снималась в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Ранее стало известно, что спецназ задержал в Москве победителя 13 сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрия Волхова (настоящая фамилия — Буриков), подозреваемого в попытке вступить в «Русский добровольческий корпус» (РДК). Участник телепроекта отверг связи с РДК призвал следствие разобраться в ситуации.

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    Олег Давыдов
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