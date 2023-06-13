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11:37, 13 июня 2023Силовые структуры

В России предотвратили 28 терактов на объектах транспорта с февраля 2022 года

НАК: с февраля 2022 года на объектах транспорта предотвратили 28 диверсий и терактов

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

С февраля 2022 года российские силовики предотвратили 28 диверсий и терактов на объектах транспорта. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), заявление цитирует РИА Новости.

Информация была озвучена директором ФСБ Александром Бортниковым на заседании НАК, в котором приняли участие главы федеральных министерств и других ведомств. Они обсудили вопросы, связанные с безопасностью объектов транспортной инфраструктуры во время проведения спецоперации на Украине.

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    Елизавета Новикова
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