В России предотвратили 28 терактов на объектах транспорта с февраля 2022 года

НАК: с февраля 2022 года на объектах транспорта предотвратили 28 диверсий и терактов

С февраля 2022 года российские силовики предотвратили 28 диверсий и терактов на объектах транспорта. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), заявление цитирует РИА Новости.

Информация была озвучена директором ФСБ Александром Бортниковым на заседании НАК, в котором приняли участие главы федеральных министерств и других ведомств. Они обсудили вопросы, связанные с безопасностью объектов транспортной инфраструктуры во время проведения спецоперации на Украине.