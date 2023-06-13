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15:20, 13 июня 2023Мир

В Британии указали на неготовность НАТО к конфликту с Россией

Британский генерал Ширрефф указал на неготовность НАТО к конфликту с Россией

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

НАТО не сможет противостоять России в возможном конфликте. На неготовность к противостоянию с Москвой указал экс-заместитель главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе Ричард Ширрефф в интервью Newsweek.

Ширрефф заявил, что альянс не справился со сдерживанием и упустил возможность нарастить мощь. Британский генерал отметил, что в 2022 году на саммите в Мадриде генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил, что НАТО увеличит численность сил высокой готовности до 300 тысяч человек, однако этого просто не произошло.

«Уверен ли я, что НАТО будет готова собрать конвенциональные силы, которые будут готовы к конвенциональной войне с Россией? Нет, я не уверен», — добавил он.

Ранее Ширрефф предрек серию контрнаступлений Вооруженных сил Украины. По его мнению, Киев может не добиться успеха в первом контрнаступлении, поэтому ему придется провести серию маневров в ближайшие месяцы или годы.

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    Семен Александров
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