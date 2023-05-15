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13:40, 15 мая 2023Мир

Британский генерал предрек серию контрнаступлений ВСУ

Британский генерал Ширрефф: Украине может потребоваться несколько контрнаступлений

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе британский генерал Ричард Ширрефф считает, что Киев может не добиться успеха в первом контрнаступлении, поэтому ему придется провести серию маневров. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Генерал предрек, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут провести несколько крупных атак в ближайшие месяцы или годы.

«Если бы Великобритания, другие страны Западной Европы, а также Америка дали Украине инструменты для выполнения этой работы [контрнаступления] год назад, то мы бы, вероятно, находились в другой ситуации сейчас», — отметил Ширрефф, добавив, что для успеха контрнаступления Киеву потребуется приложить много усилий.

В заключение он заметил, что возможные контрнаступления потребуют хорошей логистики, значительного количества оборудования и поддержки со стороны Запада.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. По его словам, сейчас ВСУ продолжают готовиться к наступлению, так как в случае неудачи некоторые страны могут выступить за проведение мирных переговоров. Он также допустил сокращение помощи Украине при неудачном наступлении ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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