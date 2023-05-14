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14:19, 14 мая 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об отсутствии сил и оружия для атаки российских территорий

Зеленский: у Украины нет сил и оружия для атаки территорий России при контрнаступлении
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

У Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, его слова приводит РИА Новости.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не атакуют территорию России и не имеют такого намерения. В настоящее время Киев продолжает готовить контрнаступление, так как в случае неудачи ряд стран может задуматься о необходимости мирных переговоров.

На встрече с немецким канцлером также обсудили ситуацию на линии боевого столкновения. Заленский считает, что Украина «почти готова к успеху».

Ранее сообщалось, что Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложением захватить российские города и подорвать нефтепровод «Дружба».

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Илона Палей
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