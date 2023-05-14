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17:57, 14 мая 2023Бывший СССР

Зеленский допустил сокращение помощи Киеву при неудачном наступлении

Зеленский допустил сокращение помощи Киеву при неудачном наступлении ВСУ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Существует риск того, что помощь Киеву сократится, если наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется неудачным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что речь идет о странах, которые не очень активно поддерживали Украину. Зеленский добавил, что Киев при этом верит в успех.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. По его словам, сейчас ВСУ продолжает готовиться к наступлению, так как в случае неудачи некоторые страны могут выступить за проведение мирных переговоров.

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Варвара Кошечкина
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