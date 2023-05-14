Зеленский допустил сокращение помощи Киеву при неудачном наступлении ВСУ

Существует риск того, что помощь Киеву сократится, если наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется неудачным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Интерфакс-Украина».

Он уточнил, что речь идет о странах, которые не очень активно поддерживали Украину. Зеленский добавил, что Киев при этом верит в успех.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет достаточного количества оружия и сил, чтобы во время контрнаступления атаковать российские территории. По его словам, сейчас ВСУ продолжает готовиться к наступлению, так как в случае неудачи некоторые страны могут выступить за проведение мирных переговоров.