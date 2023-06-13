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14:59, 13 июня 2023Бывший СССР

МИД Литвы призвал НАТО улучшить планы по обороне стран Балтии

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО улучшить планы по обороне стран Балтии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Remo Casilli / Reuters

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО улучшить планы по обороне стран Балтии из-за подготовки к размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии. Его слова приводит Financial Times (FT).

«Прибалтийские государства должны быть укреплены. Литва должна быть усилена, потому что у нас уязвимая территория», — считает он.

FT отмечает, что повышение обороноспособности стран Балтии является одной из главных тем июльского саммита альянса. Как уточняется, НАТО разместила батальоны в каждом из государств и обсуждает, как увеличить численность войск и количество техники в Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия (ЯО) в ответ на агрессию против республики. Говоря о необходимости размещения в стране указанного вооружения, политик уточнил, что это нужно для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

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    Кристина Есикова
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