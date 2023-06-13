МИД Литвы призвал НАТО улучшить планы по обороне стран Балтии

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО улучшить планы по обороне стран Балтии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО улучшить планы по обороне стран Балтии из-за подготовки к размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии. Его слова приводит Financial Times (FT).

«Прибалтийские государства должны быть укреплены. Литва должна быть усилена, потому что у нас уязвимая территория», — считает он.

FT отмечает, что повышение обороноспособности стран Балтии является одной из главных тем июльского саммита альянса. Как уточняется, НАТО разместила батальоны в каждом из государств и обсуждает, как увеличить численность войск и количество техники в Эстонии, Латвии и Литве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия (ЯО) в ответ на агрессию против республики. Говоря о необходимости размещения в стране указанного вооружения, политик уточнил, что это нужно для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».