Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия в ответ на агрессию

Президент Белоруссии Лукашенко допустил применение ядерного оружия в ответ на агрессию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия в ответ на агрессию, направленную против республики. Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

Рассуждая о необходимости размещения в стране ядерного оружия, Лукашенко подчеркнул, что это нужно для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

При этом он допустил вероятность использования данного оружия в случае агрессии. «Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — добавил он.

Ранее Лукашенко рассказал о причине размещения ядерного оружия в Белоруссии.