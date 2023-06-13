Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:08, 13 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия в ответ на агрессию

Президент Белоруссии Лукашенко допустил применение ядерного оружия в ответ на агрессию

Фото: Илья Питалев / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность применения российского ядерного оружия в ответ на агрессию, направленную против республики. Слова белорусского лидера приводит агентство БЕЛТА.

Рассуждая о необходимости размещения в стране ядерного оружия, Лукашенко подчеркнул, что это нужно для того, чтобы «ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

При этом он допустил вероятность использования данного оружия в случае агрессии. «Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — добавил он.

Ранее Лукашенко рассказал о причине размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    США предоставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном
    Российские врачи прибыли для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
    Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента США
    В США допустили тяжелые потери ВСУ при контрнаступлении
    Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия в ответ на агрессию
    «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре
    Россия захотела возобновить авиасообщение с популярной пляжной страной Азии
    Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами «вторички»
    Лукашенко обвинил Россию в промедлении с освобождением Сапеги
    Пенкин отреагировал на информацию об угощении пассажиров самолета коньяком
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.