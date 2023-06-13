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12:15, 13 июня 2023Интернет и СМИ

В Краснодарском крае опровергли сообщения о сбитом беспилотнике

Информация о сбитом в Краснодарском крае беспилотнике оказалась фейком

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Распространившаяся в сети информация о сбитом беспилотном летательном аппарате в Краснодарском крае является недостоверной.

В ряде Telegram-каналов было опубликовано видео со сбитым дроном. При этом канал «ОНД Быть русским» утверждал, что беспилотник сбит в городе Горячий Ключ, другие каналы писали, что все произошло в Ейском районе или районе Крымска.

Видео на самом деле снято в Крыму, что подтверждает герб на вывеске «Фрукты». 7 июня канал «Чп / Севастополь» публиковал те же самые кадры. Отмечалось, что беспилотник противника был уничтожен российской армией в небе над полуостровом.

Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале также опроверг эту информацию и указал, что распространяемое в соцсетях видео о якобы сбитом беспилотнике в Краснодарском крае — фейк и преднамеренный вброс. Кроме того, оно старое и снято в Крыму. «ЕДДС районов и чрезвычайные службы подтверждают отсутствие каких-либо сообщений и информации, связанной с падением или фактами сбитых беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

В СМИ информация о сбитом в Краснодарском крае дроне не получила распространения. В то же время 93.RU, «Кубань 24», РИА Новости, «Коммерсантъ», KP.RU и «MK» выпустили опровержение.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Алина Гончарова
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