Инстасамка объяснила причины обмана людей на деньги своей безответственностью

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, объяснила в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром» причины, по которым обманывала людей на деньги.

Одна из зрительниц шоу рассказала, что несколько лет назад заплатила исполнительнице 15 тысяч рублей за рекламу в соцсетях, однако в итоге была обманута. Она также отметила, что может предоставить доказательства случившегося, и подчеркнула, что ее случай — не единственный.

Зотеева ответила, что была «молодой и тупой» и выразила готовность вернуть деньги пострадавшей. Свой поступок она объяснила безответственностью. «Мне было 18 лет. На меня свалились такие бабки. Я кого-то выкладывала, кого-то не выкладывала. Потом в моей жизни появился [пиар-директор] Максим [Столяров]. Мы нашли всех людей, я выкладывала истории, где просила людей, которых я не выложила написать мне, прислать чеки. Если ты вдруг пропустила это мероприятие, то, конечно, мы вернем деньги, обязательно», — сказала артистка.

Ранее Зотеева назвала артистов, с которыми могла бы посотрудничать бесплатно. Рэперша отметила певицу Анну Asti, назвав ее «офигенным проектом, который зарабатывает очень много денег», а также подчеркнула, что артистка «сделала себя сама».