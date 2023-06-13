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09:16, 13 июня 2023Среда обитания

Обоснованность роста цен на стройматериалы в России попросили проверить

«Известия»: в Госдуме попросили ФАС проверить обоснованность роста цен на стройматериалы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Госдуме захотели оценить обоснованность цен на стройматериалы в России, чтобы исключить спекуляции на рынке. Провести проверку производителей попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС), пишут «Известия».

Причиной обращения стало резкое подорожание каменной ваты, которую используют для утепления и шумоизоляции в зданиях — цены на нее выросли на 50-60 процентов за месяц. Такую динамику заметили девелоперы и пожаловались депутатам комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказал первый заместитель председателя комитета Владимир Кошелев.

Специалисты выделяют две причины подорожания каменной ваты — увеличение логистических издержек и резкий рост цен (более чем на 30 процентов) на синтетические смолы, используемые при ее производстве.

В ФАС сообщили изданию, что еще не получали обращение депутатов. В ведомстве отметили, что регулярно мониторят цены на рынках стройматериалов и уже направили запросы производителям теплоизоляционных материалов. В ФАС подчеркнули, что проанализируют полученные сведения, а если найдут нарушения — примут меры.

В Минстрое добавили, что с января по май также резко выросли цены на другие стройматериалы. Так, арматурная сталь подорожала на 26 процентов, а стальные трубы — на 14 процентов. Это в том числе спровоцировало увеличение стоимости возведения монолитных жилых домов и инженерных сетей, пояснили в ведомстве.

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    Нина Ташевская
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