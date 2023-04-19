В России резко подорожали стройматериалы

Минстрой: с начала февраля 2023-го сталь и арматура в России подорожали почти на треть

С начала февраля 2023 года стройматериалы в России резко подорожали. Цены на сталь и арматуру поднялись почти на треть, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минстроя Сергея Музыченко.

Ведомство ведет мониторинг роста стоимости стройматериалов. С начала года цены на большую часть из них выросли в пределах инфляции. Однако по стали и арматуре в Минстрое отметили подорожание на 30 процентов, а по стальным трубам — на 10 процентов, добавил Музыченко.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин ранее заявлял, что ведомство не устраивает такой рост цен. Он уточнил, что на фоне роста мировых цен сначала подорожал металл, а затем — неметаллические строительные ресурсы. Поэтому министерство попросило Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить производителей и выявить возможные нарушения.

В конце марта Минпромторг пожаловался, что российские угольные компании хотят поднять цены на коксующийся уголь для внутреннего рынка вслед за мировыми котировками. В этом случае для российских металлургов топливо подорожает более чем на 40 процентов, что приведет к росту цен на конечную продукцию.

Ранее Всемирная стальная ассоциация (World Steel Association, WSA) заявила, что потребление стали в России в 2023 году может сократиться на пять процентов, до 39,6 миллиона тонн. В 2024 спрос упадет еще больше — почти на семь процентов. В WSA отметили, что в 2022-м российская экономика сумела избежать кризиса за счет жилищного строительства и трубопроводных проектов. В будущем же страна столкнется с замедлением в этих отраслях на фоне западных санкций.