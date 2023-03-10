Минстрой пожаловался в ФАС на дорогой металл

Минстрой обратился в ФАС с просьбой проверить цены на металл

Министерство строительства и ЖКХ пожаловалось на высокие цены на металл в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Ирека Файзуллина, который сделал такое заявление на встрече с вице-спикером Совета Федерации Галиной Кареловой.

По его словам, Минстрой обратился в службу с просьбой проверить цены на металлопродукцию, так как в настоящее время наблюдается их стремительный рост. Аналогичное подорожание отмечалось и в 2020, и 2021 годах.

«Нас не устраивает сегодня тот рост цен на металл, в том числе на арматуру, который наблюдается в последние три недели. В этот раз мы более активно ударим в колокол на предмет того, почему это происходит», — подчеркнул Файзуллин. Он уточнил, что на фоне роста мировых цен сначала подорожал металл, а затем — неметаллические строительные ресурсы.

После резкого скачка цен на стройматериалы в конце 2020 года и 2021 году их подорожание остановилось лишь в апреле 2022-го. Об этом заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин. Тогда он уточнил, что 70 процентов потребления черных металлов на внутреннем рынке приходится на строительную отрасль.

Ранее ассоциация российских ломозаготовителей «Руслом.ком» сообщила, что в 2022 году потребление лома черных металлов, который используют для выплавки стали, упало на 25 процентов, до 19,9 миллиона тонн, а ломозаготовка — на 32 процента, до 20,4 миллиона тонн. Эксперты объясняют резкое падение снижением доли выплавки при помощи лома, а также общим сокращением производства. Кроме того, повышенные в начале года пошлины вкупе с удорожанием фрахта судов и перевалки в портах практически блокируют экспорт.